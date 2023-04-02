Аллегри: «Думаем от матча к матчу»

Туриснкий «Ювентус» обыграл «Верону» в матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата, и, несмотря на дефицит, образовавшийся из-за штрафа в пятнадцать очков, продолжает оставаться в борьбе за зонгу Лиги чемпионов. Массимилиано Аллегри, наставник клуба, надеется, что у него все получится.

- Мы в четырех очках от зоны Лиги чемпионов, но сейчас думаем от матча к матчу, не планируем. Играть в нынешней ситуации непросто, я должен отдать должное своим игрокам, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с миланским «Интером».