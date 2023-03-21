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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон рассказал о том, как он решил остаться в разжалованном в Серию Б «Ювентусе»

21 Марта 2023 • 06:33 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

В 2006 году голкипер Джанлуиджи Буффон оказался перед непростым выбором - покинуть свой любимый «Ювентус» и предать его в момент трудности, либо остаться, но провести сезон на задворках. Буффон выбрал честь и сейчас рассказал об этом.

- Да, остаться в тот момент в «Ювентусе» казалось глупым, знаю. Потерял ли я тогда «Золотой мяч»? Я очень рад, что его выиграл Фабио Каннаваро, как капитан той нашей команды, он заслуживал его. В тот год его могли выиграть и Анри, и Зидан. И я, - цитирует Буффона fcinter1908.it.

Напомним, что Буффон защищал цвета туринского клуба с 2001 по 2021 год с годичным перерывом на «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон
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