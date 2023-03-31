​Аллегри: «Верона» много бегает»

В двадцать восьмом туре чемпионата Италии туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться с «Вероной», и накануне игры своим мнением о предстоящем противостоянии поделился Массимилиано Аллегри. Он опасается, что «Верона» может поднапрячь его команду.

- Не стоит считать, что победой в Милане мы все решили, отнюдь. Каждый матч начинается с нулей. «Верона» много бегает и прессингует по всему полю, помню, что в первом круге мы сильно устали, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между «Ювентусом» и «Веронй» состоится вечером первого апреля.