Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Верона» много бегает»

31 Марта 2023 • 23:00 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1 1.42 X 4.30 2 9.00
Через 21 ч. 45 мин.

В двадцать восьмом туре чемпионата Италии туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться с «Вероной», и накануне игры своим мнением о предстоящем противостоянии поделился Массимилиано Аллегри. Он опасается, что «Верона» может поднапрячь его команду.

- Не стоит считать, что победой в Милане мы все решили, отнюдь. Каждый матч начинается с нулей. «Верона» много бегает и прессингует по всему полю, помню, что в первом круге мы сильно устали, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между «Ювентусом» и «Веронй» состоится вечером первого апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Аталанта Аталанта
4.90 4.10 1.70
Видео
01.04.23 в 19:00
Интер Милан Интер Милан
Фиорентина Фиорентина
1.71 3.95 4.90
Видео
01.04.23 в 21:45
Ювентус Ювентус
Верона Верона
1.46 4.50 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
23:51 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рома» – топ-клуб, даже если ничего не выигрывает»
23:31 · Италия. Серия А
Матри спрогнозировал окончание сезона для «Ювентуса»
23:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» почти смирился с уходом Влаховича
23:00 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Верона» много бегает»
22:56 · Италия. Серия А
Пальюка: «Онана должен быть продан, если «Интер» получит достойное предложение»
22:38 · Италия. Серия А
«Интер» готов продлить контракт 38-летнего Хандановича
22:32 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Нужен наилучший «Интер»
22:14 · Италия. Серия А
Де Лаурентис ропщет на УЕФА
22:01 · Англия. Премьер-лига
Онана может стать частью сделки по переходу Лукаку из «Челси» в «Интер»
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на защитника «Барселоны»
21:28 · Италия. Серия А
«Интер» не может договориться с Бастони, клуб уже нашёл потенциального сменщика
20:37 · Англия. Премьер-лига
Лапорт обойдётся «Ювентусу» в 30 млн евро слухи
17:50 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о состоянии Погба
17:14 · Россия. Премьер-лига
Кипрский агент: «Кокорин хочет остаться в «Арисе», он тут лучший игрок» эксклюзив
16:58 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления Осимхена
Все новости
Рекомендуем