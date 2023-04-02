Аллегри: «Понимали, что будет непросто»

Туринский «Ювентус» обыграл в двадцать восьмом туре итальянского чемпионата «Верону», но с минимальным счетом. Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги игры.

- Понимали, что будет непростой матч, соперник хорошо подготовлен физически, не страдает и качество игры. К концу первого тайма нам удалось прибавить, а после гола мы вполне могли забивать еще. Важная победа, теперь у нас по факту 59 очков. Теперь впереди ответственные матчи с «Интером» и «Лацио», - цитирует Аллегри juvenews.eu.

Напомним, что «Ювентус» оштрафован на пятнадцать очков.