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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Понимали, что будет непросто»

02 Апреля 2023 • 02:39 Комментировать
Ювентус
1:0
Верона
окончен

Туринский «Ювентус» обыграл в двадцать восьмом туре итальянского чемпионата «Верону», но с минимальным счетом. Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги игры.

- Понимали, что будет непростой матч, соперник хорошо подготовлен физически, не страдает и качество игры. К концу первого тайма нам удалось прибавить, а после гола мы вполне могли забивать еще. Важная победа, теперь у нас по факту 59 очков. Теперь впереди ответственные матчи с «Интером» и «Лацио», - цитирует Аллегри juvenews.eu.

Напомним, что «Ювентус» оштрафован на пятнадцать очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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