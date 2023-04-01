Ювентус - Верона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 28-м туре «Ювентус» попытается сделать ещё один шаг к еврокубковой зоне. Для этого нужно обыграть аутсайдеров из «Вероны», что не кажется сложной задачей. Туринцы шли бы на втором месте при отсутствии полученного по ходу сезона штрафа, а также в последнее время часто побеждают. Соперник же застрял в тройке неудачников и подзабыл радость побед.

Кто в итоге окажется сильнее, смотрим в 21:45 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.