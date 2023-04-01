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Чемпионат Италии. Серия А

Ювентус - Верона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

01 Апреля 2023 • 02:44 Комментировать
Ювентус
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Верона
1 1.43 X 4.30 2 8.50
Через 18 ч. 35 мин.

В 28-м туре «Ювентус» попытается сделать ещё один шаг к еврокубковой зоне. Для этого нужно обыграть аутсайдеров из «Вероны», что не кажется сложной задачей. Туринцы шли бы на втором месте при отсутствии полученного по ходу сезона штрафа, а также в последнее время часто побеждают. Соперник же застрял в тройке неудачников и подзабыл радость побед.

Кто в итоге окажется сильнее, смотрим в 21:45 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

 

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Ювентус Верона
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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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