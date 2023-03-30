Эвра: «Аллегри посоветовал игрокам сходить в цирк, когда услышал, что им скучно»

Бывший французский футболист Патрис Эвра сравнил главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с другими специалистами.

«Я отлично знаю Дешама, и одно из его качеств – он всегда насторожен, даже когда ты с ним здороваешься. Думаю, после него вам нужно поработать с таким человеком, как Моуринью, который может устраивать шоу, но не всегда побеждает. Аллегри же, когда услышал от игроков «Ювентуса», что им скучно тренироваться, посоветовал им развлечься в цирке», – заявил Эвра, давший интервью другому известному экс-игроку сборной Франции Жерому Ротену.

Патрис Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 по 2017 год, после чего перешёл в «Марсель».