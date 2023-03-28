Пирло: «Не понимаю, как можно ставить Анчелотти выше Конте, Липпи и Аллегри»

Бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло не считает своего экс-тренера Карло Анчелотти лучшим итальянским специалистом.

«Анчелотти за счёт своих человеческих и технических качеств выиграл больше, но как можно ставить его выше Марчело Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри? Они совершенно разные», – цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, под руководством Анчелотти Пирло дважды выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас Андреа тренирует в Турции «Фатих Карагюмрюк». Ранее итальянец заявил, что вдохновился стать тренером после совместной работы с Антонио Конте в туринском «Ювентусе».