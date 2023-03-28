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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло: «Не понимаю, как можно ставить Анчелотти выше Конте, Липпи и Аллегри»

28 Марта 2023 • 14:26 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло не считает своего экс-тренера Карло Анчелотти лучшим итальянским специалистом.

«Анчелотти за счёт своих человеческих и технических качеств выиграл больше, но как можно ставить его выше Марчело Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри? Они совершенно разные», – цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, под руководством Анчелотти Пирло дважды выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас Андреа тренирует в Турции «Фатих Карагюмрюк». Ранее итальянец заявил, что вдохновился стать тренером после совместной работы с Антонио Конте в туринском «Ювентусе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Карло Анчелотти Марчелло Липпи Антонио Конте Массимилиано Аллегри Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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