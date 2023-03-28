Аргентинский полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария близок к тому, чтобы остаться футболистом «старой синьоры».

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, переговоры между сторонами продвигаются к продлению контракта до июня 2024 года. Сообщается, что сделка ещё не находится на финальной стадии, однако всё движется в необходимом к пролонгированию направлении.

Напомним, что чемпион мира выступает за «Ювентус» с начала нынешнего сезона. На счету ди Марии 24 матча в футболке «бьянконери» в рамках всех состязаний, в которых он забил восемь голов при семи результативных передачах.