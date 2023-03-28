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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария близок к продлению контракта с «Ювентусом» до 2024 года слухи

28 Марта 2023 • 17:37 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Аргентинский полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария близок к тому, чтобы остаться футболистом «старой синьоры».

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, переговоры между сторонами продвигаются к продлению контракта до июня 2024 года. Сообщается, что сделка ещё не находится на финальной стадии, однако всё движется в необходимом к пролонгированию направлении.

Напомним, что чемпион мира выступает за «Ювентус» с начала нынешнего сезона. На счету ди Марии 24 матча в футболке «бьянконери» в рамках всех состязаний, в которых он забил восемь голов при семи результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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