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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» обнародовал состав на игру с «Вероной»

01 Апреля 2023 • 21:04 Комментировать
Ювентус
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Верона
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Через 0 ч. 13 мин.

В двадцать восьмом туре итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» предстоит сыграть с «Вероной», и накануне игры наставник туринского гранда Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав на предстоящую игру. В нем отсутствуют нападающие Душан Влахович и Филип Костич.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджиоли, Барренчэа, де Шильо, Кин, Милик.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между туринским «Ювентусом» и «Вероной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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