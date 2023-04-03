Куадрадо отправил свою юбилейную футболку в музей

Как мы уже сообщали, туринский «Ювентус» обыграл в очередном туре итальянского чемпионата Серии А «Верону», и это был 300-й матч для колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо в футболке туринского клуба.

После матча Куадрадо уделил много внимания этой символической цифре - в социальных сетях он рассказал, как гордится выступлениями за клуб, в котором появился в 2015 году, а также поведал, что сдаст футболку, в которой отыграл свой 300-й матч за «Ювентус», в клубный музей.

Из нынешних игроков туринского клуба больше матчей провели лишь Леонардо Бонуччи, а также Алекс Сандро.