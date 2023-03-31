«Ювентус» почти смирился с уходом Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович с высокой вероятностью сменит клуб летом.

Команда Массимилиано Аллегри серьёзно рискует остаться без путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон, что может спровоцировать расставание с некоторыми звёздами. Согласно Tuttomercatoweb, одним из первых кандидатов на уход станет Влахович. В «Ювентусе» понимают ситуацию и почти смирились с продажей дорогостоящего форварда, однако намерены заработать на нём весьма внушительную сумму – порядка 120 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 75 млн евро. В нынешнем сезоне он отметился 11 голами и четырьмя ассистами в 28 поединках.