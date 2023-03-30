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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и ди Мария проведут новый этап переговоров в апреле

30 Марта 2023 • 22:13 Комментировать
Ювентус
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Верона
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01.04 21:45

Вингер Анхель ди Мария продолжает обсуждать новый контракт с «Ювентусом».

Нынешнее соглашение 35-летнего футболиста истекает уже через три месяца. Как известно, сам аргентинец хотел бы продолжить свои выступления в туринском клубе, несмотря на интерес со стороны представителей чемпионата Турции и МЛС. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» и ди Мария продолжат переговоры по новому договору. Следующий этап обсуждений запланирован на апрель.

Анхель ди Мария перебрался в стан «бьянконери» перед началом текущего сезона из «ПСЖ» в качестве свободного агента. В 24 матчах за команду Массимилиано Аллегри он стал автором восьми голов и семи ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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