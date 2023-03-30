«Ювентус» и ди Мария проведут новый этап переговоров в апреле

Вингер Анхель ди Мария продолжает обсуждать новый контракт с «Ювентусом».

Нынешнее соглашение 35-летнего футболиста истекает уже через три месяца. Как известно, сам аргентинец хотел бы продолжить свои выступления в туринском клубе, несмотря на интерес со стороны представителей чемпионата Турции и МЛС. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» и ди Мария продолжат переговоры по новому договору. Следующий этап обсуждений запланирован на апрель.

Анхель ди Мария перебрался в стан «бьянконери» перед началом текущего сезона из «ПСЖ» в качестве свободного агента. В 24 матчах за команду Массимилиано Аллегри он стал автором восьми голов и семи ассистов.