Рабио по-прежнему мечтает о переходе в клуб АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио надеется попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Контракт француза истекает в июне текущего года, однако стороны ещё могут договориться о продолжении сотрудничества. По информации инсайдера Фабрицио Романо, за последние недели вероятность продления контракта Рабио значительно выросла, но приоритетом для игрока по-прежнему остаётся Английская премьер-лига.

Слухи связывают 27-летнего хавбека с интересом «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Рабио оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.