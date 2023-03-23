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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рабио по-прежнему мечтает о переходе в клуб АПЛ

23 Марта 2023 • 01:02 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио надеется попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Контракт француза истекает в июне текущего года, однако стороны ещё могут договориться о продолжении сотрудничества. По информации инсайдера Фабрицио Романо, за последние недели вероятность продления контракта Рабио значительно выросла, но приоритетом для игрока по-прежнему остаётся Английская премьер-лига.

Слухи связывают 27-летнего хавбека с интересом «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Рабио оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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