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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о состоянии Погба

31 Марта 2023 • 17:50 Комментировать
Ювентус
...
Верона
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01.04 21:45

Полузащитник Поль Погба практически весь сезон пропускает из-за травмы. После возвращения в «Ювентус» француз провёл на поле только 35 минут в двух матчах. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии 30-летнего француза.

«На данный момент я не могу сказать, когда Погба снова будет доступен. Он работает, но сейчас сказать сложно. Приводящая мышца в порядке. Посмотрим, как на тренировки отреагирует его колено», - сказал Аллегри журналистам.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 1 апреля. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Верону».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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