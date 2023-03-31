Аллегри высказался о состоянии Погба

Полузащитник Поль Погба практически весь сезон пропускает из-за травмы. После возвращения в «Ювентус» француз провёл на поле только 35 минут в двух матчах. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии 30-летнего француза.

«На данный момент я не могу сказать, когда Погба снова будет доступен. Он работает, но сейчас сказать сложно. Приводящая мышца в порядке. Посмотрим, как на тренировки отреагирует его колено», - сказал Аллегри журналистам.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 1 апреля. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Верону».