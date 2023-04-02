Куадрадо провёл 300-й матч в составе «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» обыграл в двадцать восьмом туре итальянского чемпионата «Верону», но с минимальным счетом. Этот матч оказался трехсотым в составе команды для колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.

Он присоединился к «Ювентусу» в 2015 году, хотя первые два года провел в качестве арендованного игрока - права на него тогда принадлежали «Челси». Но в 2017 году «Ювентус» выкупил права на Куадрадо и сейчас, учитывая все матчи во всех турнирах, он сыграл свой юбилейный, 300-й матч в составе туринского клуба.

Также в прошлом Куадрадо несколько лет провел в другом итальянском клубе - «Фиорентине».