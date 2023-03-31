«Эвертон» получит 28 миллионов евро за Мойзе Кина

«Эвертон» получит 28 миллионов евро компенсации за переход своего нападающего Мойзе Кина в туринский «Ювентус». Напомним, в последние два сезона итальянец выступает за «старую синьору» на правах аренды с обязательством выкупа.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» уже активировал опцию выкупа и сделал трансфер полноценным. Напомним, в 2019 году Кин переходил в «Эвертон» из того же «Ювентуса» за 27,5 миллионов евро. В Английской премьер-лиге 23-летний форвард заиграть не смог, вследствие чего транзитом через аренду в «ПСЖ» вернулся в «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Кина 5 голов в итальянской Серии А.