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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески: «Игроки «Ювентуса» отлично отреагировали на проблемы клуба»

25 Марта 2023 • 20:36 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Бывший вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался о ситуации в туринском клубе.

Напомним, что по ходу текущего сезона из общего зачёта «Ювентуса» в Серии А было вычтено 15 очков за финансовые нарушения.

«Очень странный сезон для «Ювентуса». Клуб пережил множество трудностей за пределами поля, но достойно выдержал всё это. Игроки не заслужили этого, но они отлично отреагировали на проблемы.

«Ювентус» – это особая ДНК, этот клуб нелегко сломить. Думаю, в этом сезоне ещё может произойти что угодно, ничего не потеряно», – высказался в интервью TLN Soccer итальянский футболист «Торонто».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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