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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» одержал скромную, но важную победу над аутсайдером

01 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Верона
окончен

В 28-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Вероны». Несмотря на большую разницу в классе, интрига в матче сохранялась до последнего. Команды проспали больше трети игрового времени, после чего начали создавать моменты. Данило с рикошетом от спины противника направил мяч в крестовину. А на 55-й минуте «старая синьора» разыграла мяч до верного, и с передачи Мануэля Локателли Мойзе Кин вколотил мяч в сетку. У гостей активничал Адольфо Гайч, но его удары все же не были мегаопасными. В концовке помимо игрока ЦСКА также пытался сравнять счет Филиппо Терраччано (красивый сэйв голкипера). С другой стороны Глейсон Бремер с близкого расстояния умудрился не попасть в створ.

Победа 1:0 позволяет «Ювентусу» до трех очков сократить отставание от шестого места, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Ювентус1:0Верона
(1:0) Кин Мойзе55'  
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо Хуан 65' (Костич Филип ( 65') Барренечеа Энцо 46' (Миретти Фабио ( 46') Локателли МануэльФаджоли НиколоДе Шильо МаттиаКин Мойзе  59' 60' (Ди Мария Анхель ( 60') Милик Аркадиуш 60' (Влахович Душан ( 60')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроПинсольо КарлоПерин МаттиаСоуле Матиас
Монтипо ЛоренцоДавидович ПавелМаньяни ДжанджакомоЧеккерини Федерико 66' (Верди Симоне ( 66') Фараони Марко 81' (Терраччано Филиппо ( 81') Депаоли Фабио  44' 67' (Дойг Джош ( 67') Тамез АдриенВелозу Мигель 66' (Хуан Кабаль ( 66') Дуда ОндрейЛасанья Кевин 77' (Нгонж Сириль ( 77') Гайч Адольфо  58'
Запасные: Каллон ЯяПерилли СимонеБраф ДжейденАбильдгор Оливер
01 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Верона
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Комментарии (1)
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Juventissimo
02 Апреля 2023 в 00:02
"Не мытьём, так катаньем." Снотворное "Аллегрин" действует безукоризненно. Три очка в копилке, приближаемся к заветной шестёрке. Вторые математически, хотя по игре плетёмся где-то в середине.
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