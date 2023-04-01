«Ювентус» одержал скромную, но важную победу над аутсайдером

В 28-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Вероны». Несмотря на большую разницу в классе, интрига в матче сохранялась до последнего. Команды проспали больше трети игрового времени, после чего начали создавать моменты. Данило с рикошетом от спины противника направил мяч в крестовину. А на 55-й минуте «старая синьора» разыграла мяч до верного, и с передачи Мануэля Локателли Мойзе Кин вколотил мяч в сетку. У гостей активничал Адольфо Гайч, но его удары все же не были мегаопасными. В концовке помимо игрока ЦСКА также пытался сравнять счет Филиппо Терраччано (красивый сэйв голкипера). С другой стороны Глейсон Бремер с близкого расстояния умудрился не попасть в створ.

Победа 1:0 позволяет «Ювентусу» до трех очков сократить отставание от шестого места, соперник - третий с конца.