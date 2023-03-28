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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович – о словах Тони: «Он не знает, что значит выступать за сборную Сербии»

28 Марта 2023 • 21:31 Комментировать
Черногория
0:2
Сербия
окончен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал слова Луки Тони.

Известный итальянский экс-форвард заявил, что Влахович лучше проявляет себя в национальной команде, поскольку там на него оказывается меньше давления, чем в «Ювентусе».

«Лука никогда не выступал за сборную Сербии, – отвечает Влахович. – Он не знает, что это такое. Вся наша страна с нетерпением ждёт побед.

У меня был трудный период, но сейчас всё хорошо. Теперь я жду возвращения в расположение «Ювентуса», чтобы проявить себя в цветах клуба», – высказался 23-летний игрок, оформивший дубль в недавнем матче против Черногории (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Сербии Лука Тони Душан Влахович
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