Сборная Сербии переиграла черногорцев, венгры быстро разгромили соперников из Болгарии

В группе G квалификации чемпионата Европы сборная Сербии добыла ещё одну победу. На сей раз в игре против бывших соотечественников, команды Черногории. Сербы вдвое чаще контролировали мяч, но транжирили свои моменты, как и соперник, до самой концовки. На 78-й минуте Филип Младенович выполнил опасный прострел, и с центра штрафной Душан Влахович в касание поразил цель - 1:0. Он же оформил дубль на 90-й минуте.

В параллельном поединке команда Венгрии за полчаса устроила разгром болгарам - 3:0. Голы на счету Балинта Вечеи, Доминика Собослаи и Мартина Адама.