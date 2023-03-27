Сборная Сербии переиграла черногорцев, венгры быстро разгромили соперников из Болгарии

В группе G квалификации чемпионата Европы сборная Сербии добыла ещё одну победу. На сей раз в игре против бывших соотечественников, команды Черногории. Сербы вдвое чаще контролировали мяч, но транжирили свои моменты, как и соперник, до самой концовки. На 78-й минуте Филип Младенович выполнил опасный прострел, и с центра штрафной Душан Влахович в касание поразил цель - 1:0. Он же оформил дубль на 90-й минуте.
В параллельном поединке команда Венгрии за полчаса устроила разгром болгарам - 3:0. Голы на счету Балинта Вечеи, Доминика Собослаи и Мартина Адама.
Протокол игры
|78'Влахович Душан (0:1)
|90'Влахович Душан (0:2)
Миятович Милан•Вуячич Игор•Савич Стефан•Томашевич Зарко41' (Шипчич Никола (41') •Вешович Марко•Савичевич Вукан70' (Йовович Владимир (70') •Шчекич Александар76' (Лончар Стефан (76') •Хакшабанович Сеад77' (Цамай Дритон (77') •Марушич Адам•Йоветич Стеван71' (Осмаич Милутин (71') •Крстович Никола 26'
Милинкович-Савич Ваня•Миленкович Никола•Гудель Неманья•Павлович Страхиня•Джуричич Филип46' (Влахович Душан (46') •Младенович Филип• 87'Илич Иван46' (Живкович Андрия (46') • 59'Груйич Марко81' (Лукич Саша (81') •Тадич Душан89' (Эракович Страхинья (89') •Милинкович-Савич Сергей•Митрович Александар85' (Рачич Урош (85')
27 марта. Стадион "Под Горицом".
Протокол игры
|(1:0) Вечеи Балинт 7'
|(2:0) Собослаи Доминик 26'
|(3:0) Адам Мартин 39'
Дибус Денеш • Ланг Адам • Орбан Вилли • Салаи Аттила • Болла Бендегуз 86' ( Него Лоик ( 86') • Керкез Милош • Надь Адам 73' ( Кляйнхайслер Ласло ( 73') • Вечеи Балинт 87' ( Кальмар Жолт ( 87') • Шаллаи Роланд 73' ( Чобот Кевин ( 73') • Собослаи Доминик • Адам Мартин 59' ( Barnabas Varga ( 59')
Запасные: Ботка Эндре • Мочи Отилла • Демьен Патрик • Немет Ондраш • Хеги Криштиан • Газдаг Даниэль • Ференци Янош
Наумов Даниел • Галабов Пламен • Антов Валентин • Ivaylo Markov 46' ( Крастев Филип ( 46') • Стоянов Йоан • Илиев Никола • Карабелев Янис 46' ( Русев Георги ( 46') • Груев Илия 85' ( Stanislav Shopov ( 85') • Петков Марин • Десподов Кирилл 57' ( Кирилов Радослав ( 57') • Делев Спас 46' ( Петров Християн ( 46')
Запасные: Илиев Илиан • Дюлгеров Иван • Минчев Мартин • Вуцов Светослав • Христов Петко • Йорданов Иван • Попов Виктор
27 марта. Стадион "Групама Арена".
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