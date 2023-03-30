«Галатасарай» и «Бешикташ» нацелились на форварда «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Турции.

23-летний футболист не имеет постоянного места в основном составе туринцев, в связи с чем задумывается об уходе. Руководство «старой синьоры», как сообщалось ранее, готово одобрить продажу, если получит приемлемое предложение. Согласно сведениям Corriere dello Sport, на форварда претендуют два турецких гранда – «Галатасарай» и «Бешикташ». Переход может состояться грядущим летом.

Действующий контракт Мойзе Кина с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.