Дзаньоло признался, что отказал «Фенербахче» из-за предложения «Галатасарая»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал, что мог продолжить карьеру в стане непримиримых соперников «львов» - стамбульском «Фенербахче». Решающим стало то, что «Галатасарай» опередил своего конкурента в борьбе за итальянского игрока.

«Правда, что «Фенербахче» интересовался мной, но я им отказал – «Галатасарай» сделал предложение раньше, я пообещал им», - рассказал Дзаньоло Sports Digitale.

В текущем сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» сражаются за чемпионство. «Львы» с 60 очками опережают «канареек» на шесть очков, однако у «Фенера» с 54 баллами ещё есть игра в запасе.

Ранее Дзаньоло забил свой первый гол за новый клуб.