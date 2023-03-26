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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзаньоло признался, что отказал «Фенербахче» из-за предложения «Галатасарая»

26 Марта 2023 • 11:15 Комментировать
Галатасарай
...
Адана Демирспор
01.04 20:30

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал, что мог продолжить карьеру в стане непримиримых соперников «львов» - стамбульском «Фенербахче». Решающим стало то, что «Галатасарай» опередил своего конкурента в борьбе за итальянского игрока.

«Правда, что «Фенербахче» интересовался мной, но я им отказал – «Галатасарай» сделал предложение раньше, я пообещал им», - рассказал Дзаньоло Sports Digitale.

В текущем сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» сражаются за чемпионство. «Львы» с 60 очками опережают «канареек» на шесть очков, однако у «Фенера» с 54 баллами ещё есть игра в запасе.

Ранее Дзаньоло забил свой первый гол за новый клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Николо Дзаньоло
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