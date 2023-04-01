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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

01 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Ювентус
1:0
Верона
1 1.90 X 2.65 2 6.50
2-й тайм

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Верону».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ювентус1:0Верона
(1:0) Кин Мойзе55' 
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо ХуанБарренечеа Энцо 46' (Миретти Фабио ( 46') Локателли МануэльФаджоли НиколоДе Шильо МаттиаКин Мойзе  59'Милик Аркадиуш
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроПинсольо КарлоКостич ФилипДи Мария АнхельПерин МаттиаСоуле МатиасВлахович Душан
Монтипо ЛоренцоДавидович ПавелМаньяни ДжанджакомоЧеккерини ФедерикоФараони МаркоДепаоли Фабио  44'Тамез АдриенВелозу МигельДуда ОндрейЛасанья КевинГайч Адольфо  58'
Запасные: Дойг ДжошТерраччано ФилиппоНгонж СирильКаллон ЯяВерди СимонеПерилли СимонеБраф ДжейденХуан КабальАбильдгор Оливер
01 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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