«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Верону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Верона
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Протокол игры
|(1:0) Кин Мойзе55'
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Барренечеа Энцо46' (Миретти Фабио (46') •Локателли Мануэль•Фаджоли Николо•Де Шильо Маттиа•Кин Мойзе• 59'Милик Аркадиуш
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Маньяни Джанджакомо•Чеккерини Федерико•Фараони Марко•Депаоли Фабио• 44'Тамез Адриен•Велозу Мигель•Дуда Ондрей•Ласанья Кевин•Гайч Адольфо 58'
01 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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