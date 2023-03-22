Рабио: «Аллегри умеет подбирать правильные слова в любых ситуациях»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, что думает о работе главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Французский футболист пока не продлил истекающий в июне контракт, но может остаться, если «Ювентус» пробьётся в Лигу чемпионов.

«Аллегри – отличный тренер, у него много сильных качеств. Прежде всего, как мне кажется, он очень умело руководит командой, относится к игрокам как отец. Он хорошо понимает особенности характера каждого футболиста, умеет вдохновить всех. Он способен подобрать подходящие слова даже в самых трудных ситуациях», – рассказал в интервью Tuttosport хавбек туринцев.

На данный момент «Ювентус» занимает седьмую строчку в Серии А с 41 очком в активе (с учётом штрафа в 15 баллов).