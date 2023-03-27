Инсайдер Романо высказался о будущем Паредеса и Дракслера

Известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что ждёт Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера после завершения сезона.

Аргентинец проводит текущую кампанию на правах аренды в «Ювентусе», а немец арендован «Бенфикой». Как стало известно из свежего отчёта Романо, оба футболиста летом должны вернуться в «ПСЖ». «Ювентус» на сегодняшний день не планирует выкупать Паредеса, а Дракслеру придётся расстаться с «Бенфикой» из-за серьёзной травмы.

Леандро Паредес провёл 24 матча за «бьянконери», отметившись одним результативным пасом. В активе Юлиана Дракслера два забитых мяча в 18 встречах за лиссабонцев.