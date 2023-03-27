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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер Романо высказался о будущем Паредеса и Дракслера

27 Марта 2023 • 23:00 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что ждёт Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера после завершения сезона.

Аргентинец проводит текущую кампанию на правах аренды в «Ювентусе», а немец арендован «Бенфикой». Как стало известно из свежего отчёта Романо, оба футболиста летом должны вернуться в «ПСЖ». «Ювентус» на сегодняшний день не планирует выкупать Паредеса, а Дракслеру придётся расстаться с «Бенфикой» из-за серьёзной травмы.

Леандро Паредес провёл 24 матча за «бьянконери», отметившись одним результативным пасом. В активе Юлиана Дракслера два забитых мяча в 18 встречах за лиссабонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус ПСЖ Юлиан Дракслер Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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