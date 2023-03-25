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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему у «Милана» и «Ювентуса» почти нет шансов подписать Морату

25 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората вряд ли вернётся в Серию А грядущим летом.

30-летний футболист отлично знаком с итальянским футболом по выступлениям за «Ювентус», а прошлым летом даже хотел остаться в Турине по завершении аренды, однако вернулся в «Атлетико» – клубы не согласовали трансфер. Недавно в СМИ появились слухи о возможном переходе испанца в «Милан» или всё тот же «Ювентус» после окончания текущего сезона, но такой сценарий маловероятен, докладывает Football Italia. Зарплата форварда – около 9 млн евро в год – слишком велика для любого клуба Серии А.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Альваро Мораты в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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