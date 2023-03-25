В «Ювентусе» сомневаются в необходимости выкупа Милика

Нападающий Аркадиуш Милик может расстаться с «Ювентусом» по окончании текущего сезона.

Поляк арендован у «Марселя» до июня с возможностью выкупа. Согласно сведениям Tuttosport, в руководстве клуба появились серьёзные сомнения относительно целесообразности продолжения сотрудничества с 29-летним игроком. Итоговое решение по форварду будет зависеть от будущего Душана Влаховича и Мойзе Кина, которые также могут покинуть Турин грядущим летом.

Аркадиуш Милик провёл 23 матча за «бьянконери», восемь раз отметившись голом и однажды ассистировав товарищам по команде. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 10 млн евро.