Стало известно, насколько серьёзна новая травма Кьезы

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза избежал серьёзной травмы.

25-летний футболист пропустил почти весь прошлый год из-за разрыва крестообразной связки. Сейчас он испытывает некоторые трудности с возвращением былых кондиций, периодически выбывая из строя из-за новых повреждений. Недавно состояние итальянца в очередной раз вызвало беспокойство у медицинского штаба «Ювентуса», однако, как сообщает журналист Альфредо Педулла, новое обследование не выявило у игрока ничего серьёзного. Он должен вернуться в строй в ближайшее время.

Федерико Кьеза провёл 17 матчей за туринцев в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.