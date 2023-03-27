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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, насколько серьёзна новая травма Кьезы

27 Марта 2023 • 20:49 Комментировать
Ювентус
...
Верона
01.04 21:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза избежал серьёзной травмы.

25-летний футболист пропустил почти весь прошлый год из-за разрыва крестообразной связки. Сейчас он испытывает некоторые трудности с возвращением былых кондиций, периодически выбывая из строя из-за новых повреждений. Недавно состояние итальянца в очередной раз вызвало беспокойство у медицинского штаба «Ювентуса», однако, как сообщает журналист Альфредо Педулла, новое обследование не выявило у игрока ничего серьёзного. Он должен вернуться в строй в ближайшее время.

Федерико Кьеза провёл 17 матчей за туринцев в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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