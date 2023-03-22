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«Реал» в курсе, что у Модрича и Бензема есть предложения из Саудовской Аравии

22 Марта 2023 • 13:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Мадридский «Реал» в курсе того, что сразу у двух футболистов с истекающими контрактами на руках есть предложения из Саудовской Аравии с щедрым финансовым окладом. По информации от журналиста Хосепа Педрероля, нападающий Карим Бензема и полузащитник Лука Модрич уже имеют варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Мадридский «Реал» хотел бы продлить сотрудничество с обоими футболистами, но финальные решения будут принимать сами игроки. Модрич и Бензема не против остаться в «Реале», но на определённых условиях.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, тогда как Модрич присоединился к команде летом 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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