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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не заинтересован в трансфере Вейги

24 Марта 2023 • 12:46 Комментировать
Сельта
...
Альмерия
02.04 15:00

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга вряд ли окажется в мадридском «Реале» в обозримом будущем. По информации от издания Marca, «королевский клуб» не заинтересован в приобретении 20-летнего испанца.

Напомним, в контракте Вейги с «Сельтой» прописана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро. В трансфере футболиста проявляют интерес сразу несколько клубов из Английской премьер-лиги.

В этой кампании Вейга записал на свой актив девять голов и два ассиста в чемпионате Испании. «Реал» ранее рассматривал игрока в качестве альтернативы Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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