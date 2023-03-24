«Реал» не заинтересован в трансфере Вейги

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга вряд ли окажется в мадридском «Реале» в обозримом будущем. По информации от издания Marca, «королевский клуб» не заинтересован в приобретении 20-летнего испанца.

Напомним, в контракте Вейги с «Сельтой» прописана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро. В трансфере футболиста проявляют интерес сразу несколько клубов из Английской премьер-лиги.

В этой кампании Вейга записал на свой актив девять голов и два ассиста в чемпионате Испании. «Реал» ранее рассматривал игрока в качестве альтернативы Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».