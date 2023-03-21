Руководство «Реала» всё больше склоняется к назначению Тухеля

Руководство мадридского «Реала» в последнее время очень часто обсуждает возможное назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера. Напомним, немецкий специалист находится без работы с сентября, когда его уволили из «Челси».

Нынешний тренер «Реала» Карло Анчелотти не устраивает руководство «королевского клуба». Верхушка «сливочных» считает, что команде нужен тренер с характером победителя. По версии руководства, Тухель как раз доказал, что обладает правильным менталитетом.

Томаса также связывают с возвращением в «ПСЖ», где в скором времени свою работу может потерять Кристоф Галтье. Тем не менее, сам Тухель хотел бы поработать в Ла Лиге.