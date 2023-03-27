Анчелотти: «Хочу остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил желание остаться в «королевском клубе». Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном увольнении итальянца в конце сезона.

«Хочу остаться в «Реале». Я повторял это несколько раз, но готов сделать это ещё раз. Готов задержаться в «Реале» вплоть до конца своей жизни», – заявил Анчелотти в беседе с изданием Marca.

«Реал» под руководством Анчелотти сейчас отстаёт на 12 очков от лидирующей «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов команда Карло скоро встретится в четвертьфинале с «Челси». Что касается Кубка Испании, «сливочные» находятся в ожидании ответного полуфинала с «Барселоной».