Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Хочу остаться в «Реале»

27 Марта 2023 • 12:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил желание остаться в «королевском клубе». Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном увольнении итальянца в конце сезона.

«Хочу остаться в «Реале». Я повторял это несколько раз, но готов сделать это ещё раз. Готов задержаться в «Реале» вплоть до конца своей жизни», – заявил Анчелотти в беседе с изданием Marca.

«Реал» под руководством Анчелотти сейчас отстаёт на 12 очков от лидирующей «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов команда Карло скоро встретится в четвертьфинале с «Челси». Что касается Кубка Испании, «сливочные» находятся в ожидании ответного полуфинала с «Барселоной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
12:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хочу остаться в «Реале»
12:35 · Испания. Сегунда
Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»
12:25 · Италия. Серия А
Ди Мария может сменить «Ювентус» на топ-клуб Испании
12:22 · Германия. Бундеслига
Симеоне выбирает между двумя левыми защитниками, которых хочет видеть в «Атлетико»
11:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уверена, что сможет подписывать игроков летом
10:55 · Испания. Ла Лига
У Дембеле по-прежнему мало шансов сыграть против «Реала»
10:52 · Испания. Ла Лига
Зидан выдвинул третье условие «Реалу» 1
10:50 · Италия. Серия А
Иньиго Мартинес сделал свой выбор между «Барселоной», «Атлетико» и «Наполи»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» контактировал с Тухелем, в клубе были удивлены назначением немца в «Баварию»
10:34 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на форварда сборной Италии
10:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена тратить много денег на трансфер правого защитника
10:09 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган сделал выбор между «Манчестер Сити» и «Барселоной»
10:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу игрока атаки
09:30 · Италия. Серия А
Нордин Амрабат: «Барселона» попыталась арендовать Софьяна в последние дни январского окна»
09:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропишет в контракте Бальде грандиозные отступные
Все новости
Рекомендуем