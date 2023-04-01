Назван самый дорогой голкипер мирового футбола

Портал Transfermarkt продолжает делиться рейтингами игроков после весеннего обновления их стоимостей. На очереди – самые дорогие вратари мирового футбола.

На первом месте разместился страж ворот мадридского «Реала», действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов УЕФА Тибо Куртуа. Его стоимость оценивается авторитетным порталом в 60 млн евро.

На втором месте идёт голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. 24-летний вратарь стоит 50 млн евро. Третье место у 23-летнего голкипера сборной Португалии и «Порту» Диогу Кошта – 45 млн. Столько же стоят бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

На пять миллионов дешевле вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген и голкипер «Атлетико» из Мадрида Ян Облак.