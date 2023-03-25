Капелло рассказал, почему «Реал» продал Роналдо в «Милан»

Экс-наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло вспомнил, как состоялся уход бразильца Роналдо в «Милан».

Форвард перебрался в стан «россонери» из «Реала» в январе 2007 года. Трансфер обошёлся итальянскому клубу в 7,5 млн евро.

«Это был удачный ход для нас. Я сказал президенту «Реала», что мы должны продать Роналдо. Он весил 94 кг, и я просил его похудеть, но он не мог, так как вёл не самый спортивный образ жизни.

Когда Берлускони спросил меня о Роналдо, я сказал ему всю правду о его состоянии и образе жизни. На следующий день я узнал, что Роналдо переходит в «Милан», – приводит Calciomercato слова Капелло.