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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио не устраивает предложенный «Реалом» новый контракт

01 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
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02.04 17:15

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не намерен подписывать с командой новый контракт на тех условиях, которые предложило ему руководство. Об этом сообщает журналист Марио Кортехана в своих социальных сетях.

По информации от источника, Асенсио недоволен предложенными условиями по новому контракту. «Реал» хочет оставить футболиста, но не намерен повышать ему зарплату и гарантировать более важную роль в составе.

Напомним, Асенсио в конце сезона может стать свободным агентом, ведь у него заканчивается контракт. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Марко отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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