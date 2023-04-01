Асенсио не устраивает предложенный «Реалом» новый контракт

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не намерен подписывать с командой новый контракт на тех условиях, которые предложило ему руководство. Об этом сообщает журналист Марио Кортехана в своих социальных сетях.

По информации от источника, Асенсио недоволен предложенными условиями по новому контракту. «Реал» хочет оставить футболиста, но не намерен повышать ему зарплату и гарантировать более важную роль в составе.

Напомним, Асенсио в конце сезона может стать свободным агентом, ведь у него заканчивается контракт. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Марко отметился пятью голами и тремя результативными передачами.