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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «После чемпионата мира «Реал» был плох»

20 Марта 2023 • 11:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему его команда отстаёт на 12 очков от первого места в чемпионате, на котором в данный момент располагается каталонская «Барселона».

«После чемпионата мира «Реал» был плох. Январь сыграл большую роль в чемпионской гонке. «Барселона» была лучше нас в тот период», – заявил Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Напомним, в январе месяце «Реал» в трёх матчах чемпионата добыл всего одну победу на выезде над «Атлетиком» Бильбао. «Сливочные» в тот период проиграли «Вильярреалу» и сыграли вничью с «Реал Сосьедадом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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