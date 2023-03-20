Анчелотти: «После чемпионата мира «Реал» был плох»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему его команда отстаёт на 12 очков от первого места в чемпионате, на котором в данный момент располагается каталонская «Барселона».

«После чемпионата мира «Реал» был плох. Январь сыграл большую роль в чемпионской гонке. «Барселона» была лучше нас в тот период», – заявил Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Напомним, в январе месяце «Реал» в трёх матчах чемпионата добыл всего одну победу на выезде над «Атлетиком» Бильбао. «Сливочные» в тот период проиграли «Вильярреалу» и сыграли вничью с «Реал Сосьедадом».