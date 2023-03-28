Куртуа: «Перес хочет, чтобы мы всегда побеждали»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от деятельности Флорентино Переса на посту президента «королевского клуба».

«Флорентино Перес – наш босс, он всегда хочет, чтобы мы побеждали. Мне нравится его стиль. Флорентино никогда не пропускает матчи и требует от тебя очень много. Я бы назвал Переса отличным президентом. Я даже пригласил его на свою свадьбу», – цитирует Куртуа Vanity Fair Espana.

Напомним, Куртуа проводит свой пятый сезон в составе «Реала». В прошлой кампании бельгиец выиграл свою первую в карьере Лигу чемпионов, став главным героем финального матча с «Ливерпулем».