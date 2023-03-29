Президент Федерации футбола Бразилии проведёт переговоры с Анчелотти в Мадриде

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес отправится в Мадрид для переговоров с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Рулевой «сливочных» давно считается основным кандидатом на пост наставника сборной Бразилии, освободившийся после ухода Тите. По сведениям Radio Marca, 6 апреля Эдналдо Родригес вылетит в столицу Испании, где проведёт новые переговоры с Анчелотти относительно его возможного назначения на должность тренера «пентакампеонов».

Действующий контракт Карло Анчелотти с мадридским «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Специалист неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в клубе.