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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Федерации футбола Бразилии проведёт переговоры с Анчелотти в Мадриде

29 Марта 2023 • 01:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес отправится в Мадрид для переговоров с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Рулевой «сливочных» давно считается основным кандидатом на пост наставника сборной Бразилии, освободившийся после ухода Тите. По сведениям Radio Marca, 6 апреля Эдналдо Родригес вылетит в столицу Испании, где проведёт новые переговоры с Анчелотти относительно его возможного назначения на должность тренера «пентакампеонов».

Действующий контракт Карло Анчелотти с мадридским «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Специалист неоднократно заявлял, что хотел бы остаться в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Эдналдо Родригес
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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