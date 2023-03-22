Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может заменить Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

Нынешний рулевой «сливочных», вероятно, покинет свой пост уже летом. Неопределённым остаётся и будущее Моуринью, несмотря на рассчитанный до 2024 года контракт с «Ромой». По информации журналиста Ойера Фано, «Реал» всерьёз рассматривает возможность возвращения португальца после завершения текущего сезона в случае расставания с Анчелотти.

Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, после чего успел поработать в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», а в 2021 году был назначен наставником «Ромы».