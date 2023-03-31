Анчелотти может дать Вальверде отдых в матче против «Вальядолида»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может не выйти на поле в следующем туре чемпионата Испании, где его команда сыграет у себя дома против «Вальядолида». По информации от Diario AS, главный тренер Карло Анчелотти хочет предоставить футболисту отдых.

Причина подобных намерений Анчелотти связана с тем, что Вальверде является одним из тех футболистов, которые провели больше всего матчей за «Реал» в 2023 году. Итальянец опасается, что полузащитник может получить травму, если не убавит объём нагрузок.

В нынешнем сезоне на счету Вальверде семь голов и две результативные передачи в этом розыгрыше Ла Лиги.