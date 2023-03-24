Модрич – о возможном уходе из «Реала»: «Я хочу остаться, всё остальное – слухи»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вновь признался, что надеется продолжить карьеру в клубе.

Слухи связывают 37-летнего хорвата с возможным переходом в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако сам хавбек предпочитает продлить истекающий в июне контракт с «Реалом»: «Моё желание известно всем. Я хочу остаться в «Реале» и очень надеюсь, что так оно и случится. Вся остальная информация о моём будущем – это всего лишь слухи. Повторяю в сотый раз: я хочу остаться в «Реале», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Модрича, сыгравшего 37 матчей за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне.