Нагельсманн может возглавить «Реал»

Юлиан Нагельсманн может стать новым тренером мадридского «Реала» в следующем сезоне. По информации от издания Relevo, увольнение немца из «Баварии» шокировало руководство «королевского клуба». Теперь «сливочные» определили Нагельсманна как одного из фаворитов на замену Карло Анчелотти, который с большой долей вероятности покинет свой пост в конце сезона.

Напомним, Нагельсманн находится на радаре мадридского «Реала» с 2018 года, когда ещё возглавлял «Хоффенхайм». Тогда Юлиан отказался возглавлять команду, ведь считал, что ему пока рано браться за такую работу. Теперь же немец будет готов рассмотреть новое предложение.