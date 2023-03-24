Нагельсманн может возглавить «Реал»

Юлиан Нагельсманн может стать новым тренером мадридского «Реала» в следующем сезоне. По информации от издания Relevo, увольнение немца из «Баварии» шокировало руководство «королевского клуба». Теперь «сливочные» определили Нагельсманна как одного из фаворитов на замену Карло Анчелотти, который с большой долей вероятности покинет свой пост в конце сезона.
Напомним, Нагельсманн находится на радаре мадридского «Реала» с 2018 года, когда ещё возглавлял «Хоффенхайм». Тогда Юлиан отказался возглавлять команду, ведь считал, что ему пока рано браться за такую работу. Теперь же немец будет готов рассмотреть новое предложение.
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