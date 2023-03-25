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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Сыграю ли я снова в одной команде с Роналду? Я хочу остаться в «Реале»

25 Марта 2023 • 13:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал слухи о возможном переходе в «Аль-Наср», где сейчас выступает бывший одноклубник хорвата Криштиану Роналду.

«Сыграю ли я снова в одной команде с Роналду? Честно говоря, я устал отвечать на такие вопросы. Все меня спрашивают об этом, что уже надоедает. Я уже говорил раньше, что хочу остаться в «Реале», – цитирует Модрича Diario AS,

Напомним, в конце сезона у Луки заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Модрич ранее говорил, что хочет завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». На счету полузащитника 4 гола и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лука Модрич Аль-Наср
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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