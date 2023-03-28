Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Почеттино – приоритетный кандидат «Реала» на замену Анчелотти

28 Марта 2023 • 13:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Мадридский «Реал» определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Карло Анчелотти. «Королевский клуб» хочет назначить Маурисио Почеттино, который с прошлого лета находится без работы после увольнения из «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.

Напомним, Анчелотти вполне может потерять свою работу в конце сезона. Такой исход будет ещё вероятней, если «Реал» не сможет выиграть ни Лигу чемпионов, ни чемпионат Испании.

Почеттино ранее работал в чемпионате Испании, где возглавлял «Эспаньол». За эту команду аргентинец также выступал в качестве футболиста. Отмечается, что запасным вариантом для мадридского клуба является Рауль Гонсалес.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
14:54 · Испания. Ла Лига
Депай: «Этот сезон – самый тяжёлый моей карьере»
14:26 · Италия. Серия А
Пирло: «Не понимаю, как можно ставить Анчелотти выше Конте, Липпи и Аллегри»
14:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Тенасом
14:07 · Испания. Ла Лига
Торре может получить игровое время в матче против «Эльче»
13:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти останется в «Реале», если команда выиграет Лигу чемпионов
13:50 · Испания. Ла Лига
Фати может сменить «Барселону» на мадридский клуб
13:45 · Испания. Ла Лига
Почеттино – приоритетный кандидат «Реала» на замену Анчелотти
13:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет купить топ-игрока «Барселоны»
13:37 · Испания. Ла Лига
Куртуа женится - главным гостем свадьбы будет Флорентино Перес
13:20 · Италия. Серия А
Диас выбирает между «Реалом» и «Миланом»
13:00 · Англия. Премьер-лига
В борьбе за Вейгу появился фаворит
12:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет жёстко урезать зарплату Бускетсу
12:33 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» придётся продать Фати
12:11 · Италия. Серия А
Вероятность возвращения Браима Диаса в «Реал» становится всё выше
11:46 · Испания. Ла Лига
«Бетис» ведёт продвинутые переговоры с Бельерином по трансферу на правах свободного агента
Все новости
Рекомендуем