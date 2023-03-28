Почеттино – приоритетный кандидат «Реала» на замену Анчелотти

Мадридский «Реал» определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Карло Анчелотти. «Королевский клуб» хочет назначить Маурисио Почеттино, который с прошлого лета находится без работы после увольнения из «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.

Напомним, Анчелотти вполне может потерять свою работу в конце сезона. Такой исход будет ещё вероятней, если «Реал» не сможет выиграть ни Лигу чемпионов, ни чемпионат Испании.

Почеттино ранее работал в чемпионате Испании, где возглавлял «Эспаньол». За эту команду аргентинец также выступал в качестве футболиста. Отмечается, что запасным вариантом для мадридского клуба является Рауль Гонсалес.