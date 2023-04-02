Анчелотти: «Мне не звонят из Бразилии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о возможном назначении на пост рулевого сборной Бразилии.

Итальянец считается основным кандидатом на пост во главе «пентакампеонов», освободившийся после ухода Тите. Недавно специалист заявил, что хочет доработать в «Реале» до конца следующего сезона, однако не планирует заканчивать с тренерской деятельностью, когда уйдёт из мадридского клуба.

После победы «сливочных» над «Вальядолидом» (6:0) журналисты спросили у Анчелотти, поступали ли ему звонки из Бразилии: «Нет, никто из Бразилии не звонил и не писал мне сообщения после моего недавнего заявления о будущем. Далеко не все знают мой номер», – сказал на пресс-конференции наставник.