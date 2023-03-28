У Себальоса много вариантов для продолжения карьеры, но игрок ждёт предложений от «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не теряет надежд продлить свой истекающий контракт и остаться в «королевском клубе». По информации от Diario AS, у футболиста сейчас есть много предложений на руках, но испанец ждёт действий от руководства «Реала».

Ранее сообщалось, что Себальосом интересуется другой мадридский клуб – «Атлетико», который летом будет готов подписать хавбека на правах свободного агента. Тем не менее, Дани пока не спешит давать окончательный ответ.

В этом сезоне 26-летний Себальос записал на свой актив всего одну результативную передачу в чемпионате Испании.