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Чемпионат Испании. Ла Лига

Генич: «Не думаю, что мадридский «Реал» совсем забьёт на Ла Лигу»

02 Апреля 2023 • 10:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
1 1.19 X 7.50 2 13.00
Через 6 ч. 24 мин.

Известный российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на сегодняшнюю игру между мадридским «Реалом» и «Вальядолидом».

Напомним, что в чемпионате Испании сливочные отстают от «Барселоны» уже на 12 очков.

«Я не считаю, что «Реал» совсем забьет на Примеру, да и перед своими болельщиками играть спустя рукава не будет. Но чемпионская гонка уже завершена. Считаю, что в матче будет забито меньше 4,5», - заявил Генич «РБ Спорт».

Напомним, что мадридский клуб имеет неплохие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов – мадридский клуб встретится на стадии 1/4 финала с кризисным «Челси». Также «сливочные» не выбыли и из Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид Константин Генич
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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