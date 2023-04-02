Генич: «Не думаю, что мадридский «Реал» совсем забьёт на Ла Лигу»

Известный российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на сегодняшнюю игру между мадридским «Реалом» и «Вальядолидом».

Напомним, что в чемпионате Испании сливочные отстают от «Барселоны» уже на 12 очков.

«Я не считаю, что «Реал» совсем забьет на Примеру, да и перед своими болельщиками играть спустя рукава не будет. Но чемпионская гонка уже завершена. Считаю, что в матче будет забито меньше 4,5», - заявил Генич «РБ Спорт».

Напомним, что мадридский клуб имеет неплохие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов – мадридский клуб встретится на стадии 1/4 финала с кризисным «Челси». Также «сливочные» не выбыли и из Кубка Испании.