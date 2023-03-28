Турецкий топ-клуб по-прежнему намерен подписать Азара

Стамбульский «Фенербахче» решительно настроен на подписание полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Об этом рапортует турецкое издание Fotomac. По информации источника, Азар является приоритетной целью для руководства «Фенербахче» грядущим летом.

Ни для кого не секрет, что Азар уже давно не похож на себя образца «Челси». В текущем сезоне на счету 32-летнего бельгийца всего семь матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он один раз забил и один раз ассистировал, а также проваленный вместе со своей национальной командой мундиаль в Катаре.

Минувшей зимой уже сообщалось об активном интересе стамбульцев к игроку.