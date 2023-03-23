«Реал» не хочет платить 40 млн евро за Вейгу

Мадридский «Реал» не готов удовлетворить требования «Сельты» по атакующему полузащитнику Габри Вейге.

В подписании 20-летнего игрока заинтересованы многочисленные гранды европейского футбола, однако сам испанец, как уже сообщалось, склоняется к переходу в «Реал». По данным журналиста Антона Меаны, молодой хавбек по-прежнему интересен мадридцам, однако платить за него 40 млн евро – такова сумма отступных в контракте Вейги – они пока не намерены.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста «Сельты» в 10 млн евро. В текущем сезоне Габри Вейга записал себе в актив девять забитых мячей и три голевых паса в 25 поединках Ла Лиги.