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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не хочет платить 40 млн евро за Вейгу

23 Марта 2023 • 02:23 Комментировать
Сельта
...
Альмерия
02.04 15:00

Мадридский «Реал» не готов удовлетворить требования «Сельты» по атакующему полузащитнику Габри Вейге.

В подписании 20-летнего игрока заинтересованы многочисленные гранды европейского футбола, однако сам испанец, как уже сообщалось, склоняется к переходу в «Реал». По данным журналиста Антона Меаны, молодой хавбек по-прежнему интересен мадридцам, однако платить за него 40 млн евро – такова сумма отступных в контракте Вейги – они пока не намерены.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста «Сельты» в 10 млн евро. В текущем сезоне Габри Вейга записал себе в актив девять забитых мячей и три голевых паса в 25 поединках Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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