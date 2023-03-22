Начо: «Серхио Рамос – лучший защитник в истории Испании»

Защитник сборной Испании Начо Фернандес прокомментировал новость о том, что его бывший одноклубник по мадридскому «Реалу» Серхио Рамос завершил международную карьеру. Напомним, футболист «ПСЖ» не принимал участие на двух последних крупных турнирах в составе «красной фурии».

«Серхио Рамос – лучший защитник в истории Испании. Он является моим кумиром и большим другом», – заявил Начо на пресс-конференции.

Напомним, Рамос выиграл в составе сборной Испании два чемпионата Европы и чемпионат мира. Серхио является рекордсменом «красной фурии» по количеству сыгранных матчей за всю историю.